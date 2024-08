Che peperina Miss Kitty La gattina cerca casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Ha solo 3 mesi e ha l’argento vivo addosso. Ecco, una dolcissimabianca con macchie nere che si trova nel rifugio dell’Enpa di Monza.è una; ama rincorrere tutto ciò che si muove sotto i suoi occhi. Quando un mese fa è arrivata nel gattileaveva un ascesso sotto al collo che le è stato rimosso e oggi è in via di guarigione. Per lei i volontari dell’Enpa sono alla ridi una famiglia che abbia tempo e pazienza per giocare con lei. "I gattini a questa età hanno bisogno di socializzare ed è importante che non restino troppo tempo ada soli. Hanno bisogno di persone che li facciano giocare e fare esperienze", fanno sapere i volontari dell’Ente nazionale protezione animali di Monza.