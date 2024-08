Case fatiscenti +342 mila dal 2011 aumenti anche in città

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) In dodici anni i ruderi e gli immobilisono aumentati del 123% di 342unità: se nelerano "solo" 278, oggi superano quota 620. La provincia di Frosinone è quella col numero più alto diin rovina: ce ne sono quasi 32, circa sei volte di più dei ruderi presenti nella vicina e ben più popolosa provincia di Roma. A fare i conti è Confedilizia che sottolinea come i dati - nei quali vengono contate tutte leche hanno perso la loro capacità reddituale perchè obsolete, diroccate, oppure con il tetto crollato, parzialmente demolite o con un alto stato di degrado - disegnano una "mappa del disagio economico, sociale e demografico" dell'Italia. Per questo la confederazione immobiliare chiede di esentare dall'Imu i piccoli comuni sotto i 3.