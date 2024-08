Casa vacanza con vista mare ma era una truffa

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 24 agosto 2024)online ai danni di una persona che aveva prenotato online ma dopo l’acconto il 50enne proprietario era scomparso: denunciato dai Carabinieri di Montefusco I Carabinieri della Stazione di Montefusco, a seguito di denuncia presentata da un uomo di Santa Paolina, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 50enne della provincia di Taranto, per il reato di “”. L’uomo aveva ingannevolmente pubblicato un annuncio su un noto sito internet per l’affitto di unain località balneare di Francavilla a(CH). Grazie a foto panoramiche ed al prezzo conveniente, lo stesso è riuscito a persuadere il potenziale affittuario il quale, convinto che si trattasse di un buon affare, non ha esitato a versare 350 euro d’acconto, mediante bonifico bancario.