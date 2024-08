Caro scuola il monito del Codacons | si spende fino a 1 300 euro a studente

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 24 agosto 2024) Con il rientro sui banchi ormai imminente, per le famiglie italiane si prospetta un settembre di spese rilevanti. Ogni anno il rindel materiale scolastico sembra non dare tregua, e anche per il 2024 la situazione non appare diversa. Ilin questo senso mette in luce un aumento dei costi che non risparmia quasi nessun prodotto. Zaini e accessori: quando lo stile incide sul prezzo Uno dei prodotti del materiale scolastico che registra i maggiori rincari è lo zaino. Il mercato degli accessori griffati, da sempre appetibile per i più giovani, vede prezzi che superano facilmente i 200. Chi opta per marchi meno noti può beneficiare di aumenti più contenuti, ma la spesa resta comunque consistente. Le famiglie sono quindi costrette a scegliere tra l’acquisto di prodotti di tendenza o puntare su soluzioni più economiche.