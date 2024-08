Carceri | Vannacci ' si finisce dentro non per dittatura le borseggiatrici vadano in fattoria'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 ago (Adnkronos) - "Se non c'è posto nellebisogna costruirne di nuove. Se non c'è posto a casa devo trovarne una più grande". Lo ha detto Robertoai caffè della Versiliana. "Si vuol far passare il concetto che mettere in carcere qualcuno è un atto dittatoriale, ma non è così. E' espressione più pura della giustizia, tutti i Paesi civili si basano su questo principio", ha proseguito l'eurodeputato. "Possiamo avere pene alternative? Certo, ma la persona non può continuare a commettere reati mentre sconta la pena. Faccio un esempio, allenel metro non gli viene fatto nulla per il fatto di essere incinta. E' inaccettabile, non può ripetersi, vanno trovate soluzioni.