Caputo Empoli NIENTE TRAFERTA contro la Roma | si va verso la RISOLUZIONE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 24 agosto 2024)la: si valadi contratto per l’attaccante trentasettenne L’domani scenderà in campo allo Stadio Olimpico, per la tostissima garala. Come riportato da Gianluca Di Marzio Francesconon prenderà parte alla sfida per un motivo ben preciso. L’attaccante trentasettenne, infatti, starebbe trattando