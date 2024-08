Calhanoglu | Gli infortuni? Adesso le forze arrivano nelle gambe!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Continuano le interviste ai protagonisti nel primo post partita casalingo della stagione. Dopo Inter-Lecce, nella postazione di Inter TV si è presentato anche: ecco il suo commento. 100% DAGLI UNDICI METRI – Ancora un rigore perfetto per Hakanin Inter-Lecce, quello che ha chiuso il definitivo 2-0 nella vittoria di stasera: «Era la prima partita in casa, eravamo tranquilli. Avevamo solo tre settimane di preparazione noi che eravamo in nazionale, abbiamo avuto un po’ di problemi fisici tra quelli che erano in nazionale ma le. Siamo contenti oggi. Noi vogliamo continuare da dove abbiamo lasciato nell’ultimo campionato: vogliamo continuare così, giocare palloni e creare occasioni. Sicuramente tutte le squadre vogliono metterci in difficoltà, ma noi andiamo avanti per la nostra squadra».