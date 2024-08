Calciomercato Monza Cataldi nel MIRINO dei biancorossi dopo l’esperienza alla Lazio

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 24 agosto 2024): i lombardi ha fatto un sondaggio per un centrocampista della: la posizione della società Ilha fatto un sondaggio alper Danilo, centrocampista biancoceleste la cui posizione non è ancora chiara tra permanenza e cessione. A confermare l’interesse dei brianzoli è Alfredo Pedullà, che però specifica che al momento i biancocelesti non hanno preso una decisione