Calciomercato Juventus si SBLOCCA l’affare Chiesa | la DECISIONE del giocatore per andare a giocare in QUELLA squadra

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilè pronto a salutare Federico: ecco la sua destinazione futura Ci sono aggiornamenti importanti secondo Tuttosport per quanto riguarda il. Federicoavrebbe deciso di abbassarsi l’ingaggio pur di firmare con il Barcellona. Si parla di un accordo per un triennale a 4 milioni a stagione mentre per lala richiesta è di