Calciomercato Bologna Hummels SI ALLONTANA | ecco QUALE squadra è in VANTAGGIO per il difensore

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 24 agosto 2024) Iltedesco Matsnon è più in orbita: accelerata decisiva di questo club Ildovrà alla fine rassegnarsi su Mats. Iltedesco, che aveva annunciato l’addio al Borussia Dortmund, con ogni probabilità non si unirà più al club felsineo. Come riporta Fabrizio Romano, su di lui ci