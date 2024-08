Calciomercato Bologna ecco Iling-Junior | la vera FORMULA del colpo dalla Juve

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 24 agosto 2024) Granin arrivo per ildel, vediamo ladella trattativa conclusa con laStando a quanto rivelato dal noto esperto di Fabrizio Romano, Samuel è pronto a tornare subito in Serie A pochi mesi dopo la sua cessione da parte del all’Aston Villa nell’ambito dell’affare Douglas Luiz. L’esterno inglese non