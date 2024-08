Calciomercato Atalanta Musso verso l’Atletico | il nome del sostituto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2024) E’ destinata ad interrompersi a breve l’esperienza di Juancon la maglia dell’. Secondo le ultime notizie è in corso una trattativa diconMadrid per la cessione del portiere. L’operazione è in corso sulla base del prestito. Nelle scorse ore il tecnico Simeone aveva dichiarato in conferenza di aspettarsi almeno altri due innesti con la necessità di inserire in rosa un altro portiere.