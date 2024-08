Bimba di 8 anni ricoverata per crisi respiratoria dopo pochi giorni muore in ospedale | disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 24 agosto 2024) Aveva soltanto 8ladeceduta giovedì 22 agosto all'pediatrico Meyer di Firenze. La piccola,per un problema respiratorio, viveva con i genitori e il fratello nel piccolo comune di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. Sul corpo della bambina è statal'autopsia per far luce sulle cause del decesso.