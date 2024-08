Biasin | Inter-Lecce si torna a San Siro Tra le cose più belle

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Fabriziosi espone in versione romantica nei confronti di San. Oggi siin casa per, il suo messaggio su X. ROMANTICO – Al Giuseppe Meazza in Sansi rivedrà lo spettacoloamente nerazzurro. Dopo mesi di festa per la seconda stella e le ultime immagini iconiche dello stadio oggi la squadra di Simone Inzaghi tornerà da campione d’Italia per la prima volta. Fabriziocon romanticismo scrive questo messaggio: «L’impianto è decisamente antiquato. Fuori dallo stadio c’è quasi nulla. Trovare parcheggio è un casino. Costa tutto tantissimo. Code devastanti all’entrata e all’uscita. Altri fastidi diffusi. Oggi sia Sanper, una dellepiùdel mondo».