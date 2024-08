Berton il menu del decennale

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2024) Lo chef friulano celebra con una carta retrospettiva il ristorante che aprì a dicembre 2013 in Porta Nuova, che allora era ancora un cantiere. E da allora non ha mai avuto un periodo di flessione. La sua cucina è totalmente contemporanea, complessa ma non complicata, tecnica ma con al centro sempre il sapore