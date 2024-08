Attenti ai calci nel sedere

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2024) Seppur noioso, trovo legittimo che Lega e Forza Italia discutano in mancanza di meglio di un nuovo regime di cittadinanza per gli stranieri, ma se questo deve mettere in discussione la stabilità del governo penso che a rischiare l'osso del collo siano innanzi tutto i due litiganti