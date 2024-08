Attentato in Germania | con un coltello colpisce e uccide 3 persone è caccia all' uomo La polizia batte la pista del terrorismo

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 24 agosto 2024) E' ancoraall'in, con un grande dispiegamento di forze, per individuare e catturare l'che ieri sera ha accoltellato a caso dei partecipanti a una festa per i 650 anni dalla fondazione della città di Solingenndo 3e ferendone altre 8 . Secondo Bild, laparla di un, la cui matrice è ancora in via di definizione . «Della persona che ha attaccato