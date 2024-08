Attacco con coltello a Solingen in Germania è caccia all’uomo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 24 agosto 2024) Tre morti, diversi feriti di cui cinque gravi nell'aggressione ai passanti avvenuta ieri durante una festa cittadina. Aggressore in fuga, la polizia: "E' terrorismo" Tre morti, diversi feriti di cui 5 in gravi condizioni e un aggressore in fuga. E'all'uomo indopo l'con, avvenuto nella tarda serata di