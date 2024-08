Ascoli Piceno gli cade addosso fusto metallico | muore bimbo di 4 anni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 24 agosto 2024) Tragedia ad Acquasanta Terme, in provincia di, dove questa mattina ha perso la vita un bambino di 4, in quello che sembra essere stato un incidente domestico. Secondo quanto emerso, il piccolo sarebbe stato colpito in pieno da un pesante, precipitato da uno scaffale, mentre si trovava nel garage di casa in compagnia del padre.I tentativi di rianimare il piccoloSul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, un'ambulanza proveniente dall'ospedale Mazzoni dioltre all'eliambulanza ma, nonostante le manovre rianimatorie operate dai sanitari, ilè deceduto. Il, contenente materiale ferroso, gli avrebbe infatti sfondato il torace.  Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il magistrato di turno.