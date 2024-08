Arianna Meloni | Io e Lollobrigida ci siamo lasciati Per lui mi butterei nel Tevere poi l' amore è altro

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 24 agosto 2024) Poche parole per confermare la fine di unventennale: "Sì è vero, non stiamo più insieme da un po'. A parlare è, sorella della presidente del Consiglio, che annuncia sulle pagine de Il Foglio di essersi lasciata con Francesco, ministro dell'Agricoltura. In questo mese nella bufera per il caso politico delle presunte attenzioni della magistratura a suo carico,si sbottona quanto basta sulla sua vita privata, e aggiunge: "Per Lollo minel, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno. È una persona solida, onesta e con una grande preparazione. Il nostro progetto politico va avanti".