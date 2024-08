Arianna Meloni amore finito con Lollobrigida | Non stiamo più insieme

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 agosto 2024) "Sì è vero, nonpiùda un po'"., in un colloquio con Il Foglio in cui ha affrontato gli scenari inquietanti sollevati da Alessandro Sallusti sul Giornale, ha affrontato anche il tema della sua vita privata e in particolare della relazione con Francesco, anche lui esponente di Fratelli d'Italia e ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel governo di Giorgia. "Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno. È una persona solida, onesta e con una grande preparazione", afferma la sorella della premier. "Il nostro progetto politico va avanti, i nostri rapporti personali sono ancora solidi, poi l'è un'altra cosa. L'affetto e la stima rimangono intatti. Per ora è così.