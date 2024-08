Anthony Fauci colpito da West Nile in ripresa dopo ricovero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Milano, 24 ago. (Adnkronos Salute) - L'immunologo Usaè statodal virus, per via dell'infezione è stato ricoverato in ospedale per 6 giorni e ora sta affrontando la convalescenza a casa. Lo ha riferito un portavoce a più media internazionali. L'ex capo del National Institute of Allergy and Infectious Disease (Niaid), 83 anni, dovrebbe riprendersi completamente dall'infezione, è stato spiegato. L'immunologo ha avuto febbre, brividi, grave affaticamento e ha lasciato l'ospedale 3 giorni fa, riporta 'Cbs news'. Moltissimi i messaggi di incoraggiamento e vicinanza indirizzati allo scienziato diventato il volto della risposta Usa al Covid. Fra i mittenti, anche il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, che via X ha scritto: "Auguro una pronta guarigione al mio amico Tony".