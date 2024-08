Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 24 agosto 2024) Purtroppo capita non di rado di ricevere telefonate o richieste di amicizia da soggetti sconosciuti o esteri. Fa bene chi non risponde, magari per pigrizia o perché ha già avuto in passato brutte esperienze. Dietro questo genere di attività truffaldine si cela spesso l’attività coordinata di gruppimaterialmente da fondi americani e britannici. I russi accusano Le autorità russe lanciano nuovamente accusele attività criminose dei call center. L’anno scorso questi sono riusciti a sottrarre ai malcapitati un cifra pari a circa 156 miliardi di rubli (equivalente a 1,7 miliardi di euro) e hanno danneggiato moralmente e socialmente i cittadini russi. Stavolta da Mosca specificano che a coordinare e sostenere le gesta criminose di costoro sarebbero iamericani e quelli britannici, per tramite di quelli di Kiev.