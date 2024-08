America’s Cup Bruni svela la mossa decisiva di Luna Rossa per battere Ineos Britannia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024)ha sconfittonella terza giornata delle regate preliminari diCup, surclassando in maniera perentoria Ben Ainslie e compagni. L’equipaggio italiano ha subito la partenza aggressiva del sodalizio britannico, che ha rischiato di superare la linea dello start prima del tempo e ha dovuto poggiare. Una volta valicate le boe è però stata inflitta una penalità al Challenger of Record per essere entrato un secondo prima dei due minuti previsti nella zona di pre-partenza.ha così preso prontamente il largo, sfruttando i 75 metri di penalità cheha dovuto scontare e poi mostrando una velocità decisamente superiore rispetto alla concorrenza. Team Prada Pirelli ha giganteggiato a bordo di uno scafo più rapido, incisivo e performante contro un avversario incapace di impensierire Spithill e compagni.