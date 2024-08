Aeroporti | Di Palma Enac definito piano da 12 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Sul fronte infrastrutturale per crescere e recuperare il terreno perduto, con il cosiddetto 'Ripartenza Rock' abbiamo giàunda oltre 1,2. Il trasporto aereo è rimasto escluso dal Pnrr e questo è stato un pregiudizio ideologico" che ha penalizzato un settore che "dimostra di essere un elemento essenziale di sviluppo economico del Paese e anche del continente europeo" . Lo ha detto, a margine di un incontro del Meeting di Rimini, il presidente dell', Pierluigi Disecondo cui "questi investimenti si stanno realizzando con un po' di ritardo perché il periodo Covid, in qualche modo, ha fatto sì che le società, le imprese non credessero a questa ripartenza".