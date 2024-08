Adilma la mantide brasiliana di Parabiago l' ultimo incontro col marito l' amante e la promessa alla squadra omicida | Regalo un appartamento a tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024)(Milano), 24 agosto 2024 – "Circa tre mesi fa, la signora, a me nota come Adi, mi aveva detto personalmente che non sopportava più ile che quindi lo voleva uccidere". Inizia così, venerdì mattina, la confessione del quarantaquattrenne Mirko Piazza, una delle sei persone fermate dai carabinieri della Compagnia di Legnano per l'omicidio di Fabio Ravasio, travolto e ucciso da una Opel Corsa nera sulla provinciale 149 a valle di un piano killer che sarebbe stato architettato dmogliePereira Carneiro, quarantanovennenativa di San Paolo, per impossessarsi dei suoi beni. Sono proprio quelle parole, in aggiunta a quelle riferite in precedenza dall'altro "palo" della banda Fabio Lavezzo, a dare la definitiva svolta all'indagine su quello che sembrava sulle prime un investimento con omissione di soccorso.