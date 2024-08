A che ora la F1 su TV8 GP Olanda 2024 | programma in chiaro gara 25 agosto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Per la Ferrari il momento della riscossa arriverà domani, domenica 25, dalle ore 15.00, nelladel GP dell’: il quindicesimo atto del Mondialedi F1 si correrà sul tracciato di Zandvoort e sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz cercheranno di ridurre il gap rispetto al neerlandese Max Verstappen, così come tra i costruttori proverà a fare la Ferrari nei confronti della Red Bull: queste le due principali missioni sul taccuino del Cavallino Rampante. Per ladel GP dell’la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre la differita dellasarà fruibile dalle ore 18.00 in tv insu TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.