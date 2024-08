23 Agosto 2024 – Trump incassa il sostegno di Robert F Kennedy Jr a seguito del suo ritiro

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 24 agosto 2024) L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha ringraziatoF.Jr., che ha ufficializzato il suoper la sua candidatura nel Partito repubblicano, mettendo fine alla sua corsa per la Casa Bianca. Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di armi ed equipaggiamenti destinati all’Ucraina. Secondo le prime informazioni, adi un attacco con coltello durante un festival a Solingen sono rimaste uccise almeno tre persone. Altre nove persone sono state gravemente ferite. Un gruppo di hacker iraniani avrebbe tentato di prendere di mira gli account Whatsapp di alcuni ex collaboratori dell’attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden e dell’ex presidente Usa. Le forze del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno distrutto un sistema missilistico del gruppo yemenita Ansar Allah, noto anche come Houthi.