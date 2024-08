WhatsApp in arrivo Username e Pin per proteggere la Privacy

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nuove funzionalità di sicurezza sulla piattaforma di messaggistica più diffusa in Italia per blindare ladegli utenti edallo spam, si cambia: si potranno mandare messaggi senza dover comunicare il proprio numero di telefono. L'app di messaggistica, secondo le news che filtrano, ha in programma di rilasciare nuove funzionalità per rafforzare la