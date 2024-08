VOTI Fiorentina Akademia Puskas | COLPANI troppo poco dopo 5 minuti sparisce KEAN entra con la FACCIA GIUSTA e trova un gol che gli mancava da più di UN ANNO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Idellacontro ilinsufficiente, bene Moiseche riil gol cheda unAl termine di, gara d’andata per accedere alla Conference League, il 3-3 non ha soddisfatto Raffaele Palladino, che ha apertamente detto di aspettarsi tre rinforzi per avere una rosa all’altezza. Tra