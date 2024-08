Volley Superlega 2024-2025 | tutti gli acquisti e le cessioni Come sono cambiate le squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) La, il massimo campionato italiano dimaschile, scatterà il 29 settembre. Al torneo parteciperanno dodici, che si fronteggeranno in un’agguerrita regular season. Le migliori otto compagini si sfideranno poi nei playoff per l’assegnazione dello scudetto. Le formazionirispetto alla passata stagione trache hanno mutato i vari sestetti titolari. Perugia ripartirà con lo scudetto sul petto, ma con alcune novità importanti: il fuoriclasse Wilfredo Leon lascerà l’Italia, il centrale Flavio si trasferirà a Trento e il suo posto sarà preso da Loser, in arrivo da Milanolo schiacciatore Ishikawa, che sarà così un’alternativa a Semeniuk e Plotnytskyi sotto la regia di Giannelli.