Viareggio era risultato positivo alla cocaina muore neonato di due mesi

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 23 agosto 2024) Allontanato dai genitori perchèa causa della tossicodipendenza della madre un bimbo di dueè morto nella casa famiglia dia cui era stato affidato dal tribunale dei minori di Firenze. L’ipotesi è che possa essersi trattato di un caso di Sids, la Sindorme della morte in culla ma per chiarire le cause del decesso la procura di Lucca ha disposto l’autopsia.