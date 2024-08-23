Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 20:30 (Di venerdì 23 agosto 2024) Viabilità DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 19. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI E CANCELLAZIONI. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SULLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INCIDENTE SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA SUD A CASTAGNETTA, IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO PIÙ A SUD PER UN INCIDENTE SU VIA SANT’AGOSTINO CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO SULLA FLACCA CODE TRA VIA FONTANA E SPERLONGA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A ROMA RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 19:15 - DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SULLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI E CANCELLAZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 18:45 - IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 18. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI E CANCELLAZIONI. TRAFFICO INTENSO ANCHE A FORMIA LUNGO VIA VITRUVIO NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. romadailynews
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