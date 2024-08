Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024)DEL 23 AGOSTOORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA SUD A CASTAGNETTA, IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO PIÙ A SUD PER UN INCIDENTE SU VIA SANT’AGOSTINO CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO SULLA FLACCA CODE TRA VIA FONTANA E SPERLONGA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO ARICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. INOLTRE, SONO CHIUSE ANCHE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO; LA RIAPERTURA È PREVISTA RISPETTIVAMENTE IL 9 SETTEMBRE, IL 3 OTTOBRE E IL 6 NOVEMBRE.