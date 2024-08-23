Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 18:45 (Di venerdì 23 agosto 2024) Viabilità DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA RISOLTO L’INCIDENTE SULL A1 Roma FIRENZE ALL’ALTEZA DI ORTE, ANCORA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A SUD, SIAMO SULLA VIA FLACCA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO E TRA VIA SANT’AGOSTINO E PORTO SALVO, IN TUTTI I CASI VERSO GAETA. TRAFFICO INTENSO ANCHE A FORMIA LUNGO VIA VITRUVIO NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 17. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI ORTE NEL COMPLESSO LA CIRCOLAZIONE PERMANE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO PERMANE SOSPESA LA LINEA PESCARA-ROMA A CHIETI PER UN INCENDIO, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLAZIONI, SONO ATTIVE CORSE CON BUS SULLA LINEA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO, LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA TRA ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 17:45 - VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 17. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI ORTE NEL COMPLESSO LA CIRCOLAZIONE PERMANE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO PERMANE SOSPESA LA LINEA PESCARA-ROMA A CHIETI PER UN INCENDIO, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLAZIONI, SONO ATTIVE CORSE CON BUS SULLA LINEA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO, LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA TRA ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 17:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ NON CI SONO NOVITÀ RISPETTO AL PRECEDENTE NOTIZIARIO LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA SENZA DISAGI SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO PROSEGUONO FINO AL 25 DI AGOSTO I LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA SULLA LINE A DELLA METROPOLITANA. romadailynews
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