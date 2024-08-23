Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 15:30 (Di venerdì 23 agosto 2024) Viabilità DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 15.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 12:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. SULLA FLACCA CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO TRA FORMIA E PORTO SALVO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 11:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI SULL’A24 ROMA-TERAMO TRA LUNGHEZZA E ROMA EST VERSO TERAMO, SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO TRA UN CAMION E UNA VETTURA. PER QUANTO CONCERNE INVECE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI; FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 10:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA A CHI È IN TRANSSTO SULLA CASSIA VEIENTANA, SI SONO FORMATE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E SANTA CORNELIA VERSO VITERBO. PER LAVORI NELLA STAZIONE TERMINI, DIVERSI TRENI SARANNO LIMITATI O AVRANNO ORIGINE DA ROMA TIBURTINA INTERESSATE LE LINEE FL 4 TRA ROMA E I CASTELLI ROMANI, LA FL 6 ROMA – CASSINO, LA ROMA – ANCONA E ROMA – AVEZZANO- PESCARA. romadailynews
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