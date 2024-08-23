Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 12:30 (Di venerdì 23 agosto 2024) Viabilità DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. QUALCHE PROBLEMA SULL’A1 FIRENZE-Roma, SI SONO FORMATE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE. SULLA FLACCA CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO TRA FORMIA E PORTO SALVO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLazioNE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 Roma-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLazioNI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 11:30 - ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA IL RACCORDO ANULARE E SETTEBAGNI VERSO L’A1 MILANO-NAPOLI. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 11. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 10:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA A CHI È IN TRANSSTO SULLA CASSIA VEIENTANA, SI SONO FORMATE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E SANTA CORNELIA VERSO VITERBO. VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 09. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 09:45 - I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 09. romadailynews
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