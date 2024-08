Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024)DEL 23 AGOSTOORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI SULL’A24-TERAMO TRA LUNGHEZZA EEST VERSO TERAMO, SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO TRA UN CAMION E UNA VETTURA. ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONENORD TRA IL RACCORDO ANULARE E SETTEBAGNI VERSO L’A1 MILANO-NAPOLI. IN ENTRAMBI I CASI NON VENGONO SEGNALATI PROBLEMI PER LA CIRCONE. È STATO INVECE RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA IL RACCORDO ANULARE E SANTA CORNELIA IN DIREZIONE VITERBO, TRAFFICO SCORREVOLE. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI.