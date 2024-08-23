Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 11:30 (Di venerdì 23 agosto 2024) Viabilità DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALLA PRUDENZA PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI SULL’A24 Roma-TERAMO TRA LUNGHEZZA E Roma EST VERSO TERAMO, SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO TRA UN CAMION E UNA VETTURA. ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA IL RACCORDO ANULARE E SETTEBAGNI VERSO L’A1 MILANO-NAPOLI. IN ENTRAMBI I CASI NON VENGONO SEGNALATI PROBLEMI PER LA CIRCOLazioNE. È STATO INVECE RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA IL RACCORDO ANULARE E SANTA CORNELIA IN DIREZIONE VITERBO, TRAFFICO SCORREVOLE. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLazioNE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 Roma-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 10:30 - I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA A CHI È IN TRANSSTO SULLA CASSIA VEIENTANA, SI SONO FORMATE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E SANTA CORNELIA VERSO VITERBO. VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 09. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 09:45 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA A CHI È IN TRANSSTO SULLA CASSIA VEIENTANA, SI SONO FORMATE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E SANTA CORNELIA VERSO VITERBO. INOLTRE, MOMENTANEAMENTE CHIUSE ANCHE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO; LA RIAPERTURA È PREVISTA RISPETTIVAMENTE IL 9 SETTEMBRE, IL 3 OTTOBRE E IL 6 NOVEMBRE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 09:15 - PER QUANTO CONCERNE INVECE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI; FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 08. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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