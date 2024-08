Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024)DEL 23 AGOSTOORE 09.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA A CHI È IN TRANSSTO SULLA CASSIA VEIENTANA, SI SONO FORMATE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E SANTA CORNELIA VERSO VITERBO. PER IL RESTO LA CIRCONE SI MANTIENE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELNI.