Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 10:30 (Di venerdì 23 agosto 2024) Viabilità DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 09.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALLA PRUDENZA A CHI È IN TRANSSTO SULLA CASSIA VEIENTANA, SI SONO FORMATE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E SANTA CORNELIA VERSO VITERBO. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLazioNE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 Roma-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLazioNI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 09:45 - INOLTRE, MOMENTANEAMENTE CHIUSE ANCHE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO; LA RIAPERTURA È PREVISTA RISPETTIVAMENTE IL 9 SETTEMBRE, IL 3 OTTOBRE E IL 6 NOVEMBRE. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 09:15 - PER QUANTO CONCERNE INVECE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI; FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IL TRAFFICO SI PRESENTE TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 08:45 - I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. INOLTRE, MOMENTANEAMENTE CHIUSE ANCHE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO; LA RIAPERTURA È PREVISTA RISPETTIVAMENTE IL 9 SETTEMBRE, IL 3 OTTOBRE E IL 6 NOVEMBRE. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. PER QUANTO CONCERNE INVECE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI; FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. romadailynews
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