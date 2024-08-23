Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 08:45 (Di venerdì 23 agosto 2024) Viabilità DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO SI PRESENTE TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. UN VEICOLO IN PANNE VIENE SEGNALATO SULL’A1 Roma-NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO VERSO NAPOLI, RACCOMANDIAMO PRUDENZA. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLazioNE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 Roma-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLazioNI. PER QUANTO CONCERNE INVECE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI; FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 08:15 - RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN TRANSITO SULL’A1 ROMA-NAPOLI, SEGNALATO UN MEZZO PESANTE IN PANNE AL KM 628 VERSO ROMA, SIAMO TRA CEPRANO E FROSINONE. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. APRIAMO ADESSO LA PAGINA DEI TRASPORTI, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA PER UN GUASTO NEI PRESSI DI CASSINO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 07:30 - PER QUANTO CONCERNE INVECE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI; FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI MATERIALI DISPERSI. VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 07. RITARDI FINO 35 MINUTI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 20. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO SIA PUBBLICO SIA PRIVATO PER L’AFFLUENZA DEI PARTECIPANTI AGLI SPETTACOLI DI “SCENARTE” ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI/ALBANO/FRASCATI PER CONSENTIRE GLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO LUNGO LA LINEA LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA E SOSTITUITA DA BUS TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO-VELLETRI, CIAMPINO-ALBANO E CIAMPINO-FRASCATI INOLTRE, NEI SOLI GIORNI 24 E 25 DI AGOSTO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE A CIAMPINO LA CIRCOLAZIONE SARÀ SOSPESA ANCHE TRA LE STAZIONI DI ZAGAROLO E ROMA TERMINI INFINE, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMAVITERBO, IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA, PROSEGUONO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA PERTANTO, FINO AL 27 AGOSTO IL SERVIZIO È RIMODULATO CON RIDUZIONI DI CORSE. romadailynews
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