Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 07:30 (Di venerdì 23 agosto 2024) Viabilità DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO SI PRESENTE TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN TRANSITO SULL’A1 Roma-NAPOLI, SEGNALATO UN MEZZO PESANTE IN PANNE AL KM 628 VERSO Roma, SIAMO TRA CEPRANO E FROSINONE. ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI MATERIALI DISPERSI. APRIAMO ADESSO LA PAGINA DEI TRASPORTI, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ Roma-NAPOLI LA CIRCOLazioNE È RALLENTATA PER UN GUASTO NEI PRESSI DI CASSINO. RITARDI FINO 35 MINUTI. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLazioNE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 Roma-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLazioNI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 20:30 - INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO SIA PUBBLICO SIA PRIVATO PER L’AFFLUENZA DEI PARTECIPANTI AGLI SPETTACOLI DI “SCENARTE” ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI/ALBANO/FRASCATI PER CONSENTIRE GLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO LUNGO LA LINEA LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA E SOSTITUITA DA BUS TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO-VELLETRI, CIAMPINO-ALBANO E CIAMPINO-FRASCATI INOLTRE, NEI SOLI GIORNI 24 E 25 DI AGOSTO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE A CIAMPINO LA CIRCOLAZIONE SARÀ SOSPESA ANCHE TRA LE STAZIONI DI ZAGAROLO E ROMA TERMINI INFINE, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMAVITERBO, IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA, PROSEGUONO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA PERTANTO, FINO AL 27 AGOSTO IL SERVIZIO È RIMODULATO CON RIDUZIONI DI CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IL TRAFFICO SI MANTIENE GENERALMENTE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, QUI CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRIGORIA, IN DIREZIONE ROMA E SULL’AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, SEMPRE VERSO LA CAPITALE ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA FL3 ROMA-VITERBO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E DI VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 18. SEMPRE SULLA LINEA FL3, BUS AL POSTO DEI TRENI TRA VITERBO E CESANO DI ROMA, QUI PER LAVORI IN CHIUSURA I CANTIERI SULLA REGIONALE CASTRENSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO PRENDONO IL VIA IL 28 AGOSTO E ANDRANOO AVANTI FINO AL 25 NOVEMBRE GLI INTERVENTI SONO A CURA DI ASTRAL SPA E COMPORTANO IL SENSO UNICO ALTERNATO TRA IL KM 0 E IL 3, SIAMO ALL’ALTEZZA DI MONTALTO DI CASTRO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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