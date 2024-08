Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024)DEL 23 AGOSTOORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO SI PRESENTE TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN TRANSITO SULL’A1-NAPOLI, SEGNALATO UN MEZZO PESANTE IN PANNE AL KM 628 VERSO, SIAMO TRA CEPRANO E FROSINONE. ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI MATERIALI DISPERSI. APRIAMO ADESSO LA PAGINA DEI TRASPORTI, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ-NAPOLI LA CIRCONE È RALLENTATA PER UN GUASTO NEI PRESSI DI CASSINO. RITARDI FINO 35 MINUTI. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELNI.