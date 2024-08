Via Idice lavori fermi Esposto in Prefettura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Le criticità della strada provinciale 7, a Monterenzio, arrivano incon l’presentato da Fratelli d’Italia e Uniti per l’Alternativa dopo che, pochi giorni fa, il sindaco Davide Lelli aveva evidenziato come idi Città Metropolitana e le istituzioni siano in stallo.