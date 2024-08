Vela Luna Rossa batte American Magic nelle regate preliminari di Coppa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 ago. (askanews) – Secondo giorno dinell’America’s Cup 2024 conche dopo l’esordio agrodolce di giovedì (prima il ritiro nella sfida contro New Zealand, poi il riscatto vincendo contro Orient Express) vince e convince contro l’ottima imbarcazionea di. Due vittorieprime tredella competizione, dunque, per, che si lascia così alle spalle il problema riscontrato all’esordio con New Zealand. L'articolodiproviene da Ildenaro.it.