Usa 2024 Harris | sarò presidente di tutti serve nuova strada

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Kamalaintende essere la "digli americani", si legge nelle anticipazioni diffuse dai media Usa in merito al discorso che la candidata dem alla Casa Bianca terrà a breve alla convention di Chicago. "Con questa elezione il nostro Paese ha l'occasione preziosa di superare il cinismo, il rancore e le divisive battaglie del passato. Ha la chance di tracciare unada seguire. Non come membri di un partito o di una fazione ma come americani. Donald Trump non è una persona seria, ma le conseguenze di riaverlo alla Casa Bianca sono estremamente serie. Considerate il potere che avrà, soprattutto dopo che la Corte suprema" gli ha concesso l'immunità. "unche unisce attorno alle nostre più alte aspirazioni. Unche guida e ascolta. Realistico. Pratico. Di buon senso. E che combatte sempre per il popolo americano.