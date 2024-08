Urso contro Elkann | Stellantis è inadempiente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tocca alla Fiat assumersi la responsabilità sociale, tocca arilanciare l'auto in Italia e noi aspettiamo una risposta da tempo. Il governo ha fatto la sua parte,no». È netto il giudizio del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, sugli impegni (disattesi) della multinazionale dell'auto che oggi include anche l'ex Fiat della famiglia Agnelli. E nel suo intervento al meeting di Rimini offre una constatazione che porta in dote anche un avvertimento: o/Fiat farà come si è impegnata o le risorse economiche destinate perla realizzazione della gigafactory finiranno altrove. A chi è facilmente immaginabile: un nuovo soggetto (magari il fantomatico partner cinese che fa capolino da tempo in incontri più o meno ufficiali con i tecnici del ministero di Via Veneto.