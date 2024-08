Uomo muore folgorato da un impianto elettrico nel Piacentino

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 23 agosto 2024) Undi 63 anni è morto nella serata di giovedì a causa di un infortunio avvenuto in un cascinale agricolo in provincia di Piacenza. L'stava sistemando l'di una stalla quando è statodalla corrente elettrica, probabilmente a causa di un filo scoperto. La scossa gli ha causato un arresto cardiaco ed è morto sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione da parte del 118. Sul posto per le indagini i carabinieri della Compagnia di Bobbio.