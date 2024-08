Un ventaglio di laboratori per i bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Alla Mezzanotte Bianca dei, che si terrà il 30 e 31 agosto a Pesaro, isaranno tenuti dagli attuatori del progetto di Pesaro 2024: saranno rappresentativi dei progetti realizzati per la Capitale così da offrire visibilità agli eventi del dossier e cogliere l’occasione per raccontare anche ai più piccoli e alle loro famiglie i lavori realizzati durante quest’anno particolare per la città. Il 30 agosto, nella corte di Palazzo Mazzolari (20-23) saranno presenti: Csv Marche in collaborazione con Ass. Rifiuti zero Marche e Ass. Lupus in Fabula per "Riciclo Riuso per la Natura operosa" percorsi ludici di educazione alla sostenibilità ambientale; Umanesimo artificiale (19.30-21)o di Fabbricazione Digitale: ricreiamo insieme il manifesto di Pesaro2024; Università degli Studi di San Marino (19.30-21) Design Elementare - Costruire giocando; Labirinto (18-20.