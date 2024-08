Un tragico errore Naufragio Bayesian scoperta choc sugli ultimi istanti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024), al Messaggero parla Nick Sloane, ingegnere con alle spalle 30 anni di esperienza nel recupero in mare e offshore nel settore Oil & Gas, che si è occupato del salvataggio e della rimozione di relitti in tutto il mondo. “A causare l’inabissamento dellaè stato il peso dell’acqua che è entrata all’interno. Su come questo sia avvenuto è necessario recuperare la nave e valutare. Le condizioni sono buone e le operazioni saranno relativamente semplici”. >> “Proprio come la Concordia”., si scopre soltanto adesso: la notizia fa venire i brividi La mia idea è che l’acqua abbia allagato la nave entrando nella zona del salone, della sala da pranzo e nella lounge che sono aree molto grandi. Se la tromba marina ha colpito direttamente la barca, vuol dire che all’interno sono entrate migliaia di tonnellate d’acqua immediatamente.