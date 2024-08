Ultime Notizie Roma del 23-08-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024)dailynews radiogiornale venerdì 23 agosto Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Mourinho è stato individuato il corpo dell’ultima dispersa del naufragio del veliero a Palermo il canale di Anna lince la figlia diciottenne del magnate inglese è stato avvistato dai sommozzatori dei vigili del fuoco che da lunedì mattina lavorano incessantemente sul fondale a 50 metri di profondità La ragazza è rimasta intrappolata come le altre vittime dentro una delle cabine adesso YouTube stanno provando a recuperare il corpo per portarlo in superficie era l’ultimo che mancava all’appello tra le 7 vittime di cui se hai trovate nel Veliero è una nei fondali Anna riferisce chi la conosceva era una studentessa modello che dopo essersi diplomata in una delle scuole esclusive del Regno Unito si accingeva ad entrare ad Oxford l’ufficio guidato dal Procuratore Ambrogio Cartosio ha interrogato ...