Ueda la Bank of Japan non rinuncia ad aumentare i tassi

(Di venerdì 23 agosto 2024) La Banca del Giappone nonaddi interesse se l'inflazione e i dati macroeconomici continueranno ad essere in linea con le sue previsioni. E' l'indicazione del governatore dellaof, Kazuo, nelle sue prime dichiarazioni pubbliche dopo la crisi dei mercati globali scoppiata all'inizio di agosto al primo rialzo deciso della Boj. "Se saremo in grado di confermare una crescente certezza che l'economia e i prezzi si manterranno in linea con le previsioni, non cambierà la nostra posizione: continueremo ad adeguare il grado di allentamento", ha detto il presidente dellaofKazuorispondendo alle domande in Parlamento.